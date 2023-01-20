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Бизнес и законодательство 20.01.2023 19:20

Поставки товаров в Азербайджан из Грузии в 2022г составили почти $700 млн

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Грузии в 2022 году составило $7 млрд 857 млн, или 41,3% всего оборота, сообщается в материалах на сайте Грузстата.

Как сообщалось, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса страны в 2021 году составило $5,8 млрд. Таким образом, по итогам прошлого года оно выросло на 35,5%.

По данным ведомства, объем внешней торговли в минувшем году достиг $19 млрд 42,9 млн, что на 32,8% больше, чем годом ранее, экспорт - $5 млрд 592,8 млн (рост на 31,8%), импорт - $13 млрд 450,1 млн (рост на 33,2%).

Больше всего грузинских товаров в 2022 году было поставлено в Китай - на $736,8 млн. Далее идут Азербайджан - $672,6 млн, Россия - $651,6 млн. По импорту лидировали Турция - $2 млрд 370,9 млн, Россия - $1 млрд 835,4 млн, Китай - $1 млрд 126 млн.

В минувшем году Грузия экспортировала в основном медные руды и концентраты - $1 млрд 024,3 млн (рост на 25,6%), или свыше 18% всего экспорта, ферросплавы - $459,8 млн (снижение на 3,7%, доля - 8,2%). На реэкспорт легковых автомобилей пришлось около $904 млн ( рост на 98%., доля - 16,2%).

Наибольший объем импорта пришелся на легковые автомобили - $1 млрд 619 млн (12% всего импорта), нефть и нефтепродукты - $1 млрд 336,4 млн (около 10%), медные руды и концентраты - $775,3 млн (5,8%).

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТОРГОВЛЯ, САЛЬДО, ГОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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