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Регион 20.01.2023 18:36

Столтенберг на следующей неделе встретится с Мирзояном

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире альянса.

"В понедельник, 23 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в штаб-квартире НАТО", - сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.

Отмечается, что встреча пройдет в закрытом для СМИ режиме.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, НАТО, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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