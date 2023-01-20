Столтенберг на следующей неделе встретится с Мирзояном

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире альянса. "В понедельник, 23 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в штаб-квартире НАТО", - сообщает пресс-служба Североатлантического альянса. Отмечается, что встреча пройдет в закрытом для СМИ режиме.

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