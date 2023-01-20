Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

18.01 $/bbl +/- WTI 79.48 -0.70 Brent 84.98 -0.94

Бизнес и законодательство 20.01.2023 20:14

Джаббаров обсудил в Давосе перспективы сотрудничества с зарубежными компаниями

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил, что провел ряд встреч на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе (Швейцария).

В своем микроблоге в твиттере он написал, что обсудил с министром торговли и промышленности Катара Мухаммедом Аль Тани перспективы расширения торгово-экономических отношений Баку и Дохи, а также вопросы поощрения инвестиций, с управляющим партнером компании McKinsey&Company в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) Озгюром Танрыкулу - работы, направленные на улучшение инвестиционной среды в Азербайджане, состояние и перспективы сотрудничества деловых кругов страны и компании, с главным исполнительным директором трейдера Trafigura Джереми Вейром - перспективы проектов "зеленой" энергетики, производство промышленной продукции, а также возможности сотрудничества, с вице-президентом Royal Philips Яном-Виллемом Шейгрондом - состояние и перспективы сотрудничества с компанией.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ДЖАББАРОВ, ВЭФ, ВСТРЕЧА, СОТРУДНИЧЕСТВО

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az