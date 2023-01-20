Джаббаров обсудил в Давосе перспективы сотрудничества с зарубежными компаниями

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил, что провел ряд встреч на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе (Швейцария).
В своем микроблоге в твиттере он написал, что обсудил с министром торговли и промышленности Катара Мухаммедом Аль Тани перспективы расширения торгово-экономических отношений Баку и Дохи, а также вопросы поощрения инвестиций, с управляющим партнером компании McKinsey&Company в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) Озгюром Танрыкулу - работы, направленные на улучшение инвестиционной среды в Азербайджане, состояние и перспективы сотрудничества деловых кругов страны и компании, с главным исполнительным директором трейдера Trafigura Джереми Вейром - перспективы проектов "зеленой" энергетики, производство промышленной продукции, а также возможности сотрудничества, с вице-президентом Royal Philips Яном-Виллемом Шейгрондом - состояние и перспективы сотрудничества с компанией.
Р.Керимов
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