Президент Грузии не приветствует возможность возобновления авиасообщения с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась против возможного восстановления прямого авиасообщения с РФ.

"Не приветствую восстановление полетов с Россией", - говорится в заявлении Зурабишвили, распространенном в пятницу администрацией президента Грузии.

Она отметила, что ей не понятна позиция правительства и правящей партии "Грузинская мечта" по этому вопросу. "Я не могу согласиться с аргументом, который используется в поддержку этой позиции, то есть как будто это может служить облегчению проблем проживающих в России грузин", - говорится в заявлении.

Зурабишвили вновь призвала правительство изучить вопрос притока граждан РФ в Грузию, чтобы общественность республики почувствовала, что ее национальные интересы и безопасность учитываются и защищаются. "Нужны регуляции в вопросах прав на работу, регистрации бизнеса, приобретения имущества или открытия русскоязычных школ", - отметила президент.

В среду глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что прямое авиасообщение с Грузией в скором времени будет возобновлено.