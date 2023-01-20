Глава Нефтяного фонда Норвегии прогнозирует «долгий период очень, очень низкой доходности»

Мировые инвесторы столкнутся с длительным периодом крайне низкой доходности активов, поскольку последствия экономических потрясений прошлого года только начинают проявляться, сказал глава Norges Bank Investment Management (NBIM) Николай Танген.

NBIM управляет Государственным пенсионным фондом Норвегии (он же Нефтяной фонд), крупнейшим в мире.

"Я думаю, мы увидим длительный период очень, очень низкой доходности", - сказал Танген в интервью Financial Times на полях Всемирного экономического форма в Давосе.

"Мы пока еще не увидели последствий обвала стоимости активов на $30 трлн в прошлом году", - отметил он.

Танген также предупредил, что отмена антиковидных ограничений в Китае может оказать давление на инфляцию в США, вследствие чего перспектива новых повышений процентной ставки Федеральной резервной системой не выглядит "такой уж невероятной".

По его словам, Нефтяной фонд в прошлом году потерял 14% стоимости активов, тогда как мировые фондовые рынки упали на 20%. Избежать большей просадки фонду помогли повышенная концентрация активов в акциях компаний энергетического сектора, выросших вслед за ценами на нефть, и осторожный подход к покупке бумаг фирм, выходящих на IPO, сказал Танген.

"Еще в 2021 году мы подумали, что качество IPO очень низкое, - отметил он. - В бурные времена на рынок выходит всякий мусор".