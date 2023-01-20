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Регион 20.01.2023 20:45

Эрдоган заявил Зеленскому о готовности Турции содействовать урегулированию ситуации в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого обсудил перспективы урегулирования украинского конфликта, сообщает агентство "Анадолу".

По его данным, турецкий лидер в ходе беседы отметил "готовность Анкары к дипломатическому вкладу в долгосрочный мир между Москвой и Киевом".

Отмечается, что Эрдоган также выразил соболезнования Зеленскому в связи с крушением ранее на этой неделе вертолета в Киевской области, на борту которого, в частности, находился глава МВД Украины Денис Монастырский.

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Тэги: ТУРЦИЯ, УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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