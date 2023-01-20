Эрдоган заявил Зеленскому о готовности Турции содействовать урегулированию ситуации в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого обсудил перспективы урегулирования украинского конфликта, сообщает агентство "Анадолу".

По его данным, турецкий лидер в ходе беседы отметил "готовность Анкары к дипломатическому вкладу в долгосрочный мир между Москвой и Киевом".

Отмечается, что Эрдоган также выразил соболезнования Зеленскому в связи с крушением ранее на этой неделе вертолета в Киевской области, на борту которого, в частности, находился глава МВД Украины Денис Монастырский.