Ситуация в мировой экономике лучше прогнозов, но риски сохраняются - глава МВФ

Мировая экономика чувствует себя не настолько плохо, как ожидалось несколько месяцев назад, но это не означает, что она находится в хорошем состоянии, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Инфляция, кажется, начала двигаться в верном направлении, то есть снижаться, в особенности это касается базовой инфляции", - сказала Георгиева.
Она отметила, что позитивным фактором для мировой экономики также является снятие карантинных ограничений в Китае, которое должно поддержать глобальный рост.
"Давайте вспомним, что в 2022 году темпы увеличения ВВП КНР впервые за 40 лет были ниже среднемирового уровня", - сказала она.
Теперь, когда китайская экономика вновь открывается, МВФ ожидает, что темпы ее роста в этом году вновь превысят среднемировой уровень.
"Мы прогнозируем повышение глобального ВВП на 2,7% в 2023 году - этот прогноз может быть несколько скорректирован в ближайшие дни. Мы ожидаем подъем китайской экономики в этом году на 4,4%", - заявила Георгиева.
В качестве позитивного для глобальной экономики фактора она также отметила существенное укрепление рынков труда многих стран. Это, по ее словам, поддержало потребительские расходы и, соответственно, экономику в целом.
"О чем нам следует волноваться? Во-первых, темпы роста экономики в 2,7% нельзя считать выдающимися - это самое слабое повышение ВВП за последние десятилетия, не считая периода глобального финансового кризиса и пандемии COVID-19", - сказала Георгиева.
Во-вторых, пока нет определенности в отношении того, как будет вести себя инфляция.
"Что, если хорошая новость об ускорении роста китайской экономики обернется скачком цен на нефть и газ, который усилит инфляцию?", - отметила она.
В качестве третьего негативного фактора Георгиева выделила ситуацию в Украине, подчеркнув риски, которые это несет для Европы.
Отвечая на вопрос о том, планирует ли МВФ повысить прогноз роста мирового ВВП 31 января, когда будет опубликован очередной обзор глобальной экономики, Георгиева сказала, что "улучшение прогноза, если оно и будет, то будет незначительным" по сравнению с прогнозируемыми на данный момент 2,7%.
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