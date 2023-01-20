Норвегия в декабре снизила добычу углеводородов на 5,6%

Норвегия в декабре сократила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 5,2% относительно того же месяца прошлого года - до 1,983 млн баррелей в сутки (б/с), свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).
В ноябре, согласно уточненным данным, производство составляло 1,971 млн б/с. Таким образом, за прошлый месяц оно выросло на 0,6%.
Продажи природного газа в декабре составили 11,1 млрд кубометров, увеличившись на 1,1% в годовом выражении. За месяц они повысились на 7,4%. При этом показатель оказался выше прогноза NPD, составлявшего 10,941 млрд кубометров.
Добыча нефти в стране прошлом месяце составляла в среднем 1,773 млн б/с, что на 1,4% больше ноябрьского объема, но на 4,1% ниже производства в декабре 2021 года. NPD прогнозировал показатель на уровне 1,965 млн б/с.
Общий объем добычи в Норвегии в 2022 году, согласно предварительным расчетам, составил примерно 233,8 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 97,8 млн кубометров пришлось на нефть и 123,7 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство было на 1,1 млн кубометров н.э. выше показателя за 2021 год, говорится в сообщении.
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