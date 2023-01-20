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Дальнее зарубежье 20.01.2023 21:45

Совет ЕС может согласовать 23 января очередной пакет военной помощи Украине в 500 млн евро

Одной из задач Совета ЕС по иностранным делам 23 января будет согласование седьмого пакета военной помощи Евросоюза Украине, сообщил журналистам в пятницу в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник.

"Высокий представитель ЕС (по иностранным делам Жозеп Боррель - ИФ) попытается достичь согласия по новым предложениям о военной поддержке Украины средствами седьмого пакета помощи украинским вооруженным силам за счет Европейского фонда мира", - сказал он представителям СМИ, комментируя на условии анонимности повестку дня предстоящего в понедельник совещания глав МИД стран ЕС.

Он отметил, что речь идет об одобрении пакета в 500 млн евро.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос о выделении дополнительно 45 млн евро для подготовки украинских военнослужащих в рамках тренировочной миссии ЕС.

Чиновник заявил, что события в Украине входят в число главных вопросов повестки заседания совета и министры будут обсуждать поддержку Киева Евросоюзом и взаимодействие с международным сообществом по управлению последствиями конфликта.

В частности, совет обсудит "мирный план президента Зеленского" из 10 пунктов, который затрагивает "очень разные темы", и у министров "пока не было времени провести дискуссию по этому плану". Чиновник сказал, что "существуют разные точки зрения" относительно того, как реализовывать эти пункты.

"Но, несмотря на эту дискуссию, есть то, что не вызывает сомнений - это наша непоколебимая поддержка Украины, совершенно конкретная и ощутимая", - заявил функционер ЕС.

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Тэги: ЕС, СОВЕТ, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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