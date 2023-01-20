Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

18.01 $/bbl +/- WTI 79.48 -0.70 Brent 84.98 -0.94

Внешняя политика 20.01.2023 22:16

НАТО подчеркивает важность возобновления переговоров между Баку и Ереваном

Специальный представитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина в ходе своего визита в Азербайджан обсудил сотрудничество Альянса с Баку, а также вклад страны в евроатлантическую безопасность.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию альянса, данный визит был частью его регулярных политических консультаций в Азербайджане и Армении, которые в альянсе назвали важными странами-партнерами НАТО.

«В Азербайджане он встретился с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым (19 января - ИФ) и другими официальными лицами. Коломина обсудил сотрудничество НАТО с Арменией и Азербайджаном, а также вклад обоих партнеров в евроатлантическую безопасность», - говорится в пресс-релизе.

В НАТО добавили, что Коломина также обменялся мнениями по вопросам региональной безопасности, в том числе по ситуации на Лачинской дороге. Он подчеркнул важность возобновления переговоров (между Азербайджаном и Арменией - ИФ) и работы над нормализацией отношений двух государств, приветствовав также роль Европейского союза в поддержке региональной стабильности.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАТО, ВИЗИТ


Похожие новости


Азербайджанские военные приняли участие в курсе международных военных наблюдателей НАТО В НАТО приветствовали передачу Баку Еревану пятерых армянских военных В Баку провели учебный курс НАТО Президент Азербайджана во вторник встретится с генсеком НАТО В Баку обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана с НАТО Столтенберг выразил благодарность Азербайджану за важную роль в обеспечении безопасности аэропорта Кабула

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az