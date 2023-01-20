НАТО подчеркивает важность возобновления переговоров между Баку и Ереваном

Специальный представитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина в ходе своего визита в Азербайджан обсудил сотрудничество Альянса с Баку, а также вклад страны в евроатлантическую безопасность.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию альянса, данный визит был частью его регулярных политических консультаций в Азербайджане и Армении, которые в альянсе назвали важными странами-партнерами НАТО.

«В Азербайджане он встретился с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым (19 января - ИФ) и другими официальными лицами. Коломина обсудил сотрудничество НАТО с Арменией и Азербайджаном, а также вклад обоих партнеров в евроатлантическую безопасность», - говорится в пресс-релизе.

В НАТО добавили, что Коломина также обменялся мнениями по вопросам региональной безопасности, в том числе по ситуации на Лачинской дороге. Он подчеркнул важность возобновления переговоров (между Азербайджаном и Арменией - ИФ) и работы над нормализацией отношений двух государств, приветствовав также роль Европейского союза в поддержке региональной стабильности.

Р.Керимов