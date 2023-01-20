Берлин не обуславливает передачу танков Украине такими же поставками со стороны США - представитель властей

Берлин не требует от США передавать американские танки Украине в качестве условия для одобрения поставок Киеву немецких танков Leopard, заявил в пятницу представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

"Мне трудно представить себе, чтобы канцлер ФРГ выдвигал какие-либо требования президенту США или ставил перед ним какие-либо условия", - приводит его слова Dow Jones.

Он подчеркнул, что канцлер Олаф Шольц принимал ключевые решения в отношении поддержки Украине лишь после консультаций с президентом США Джо Байденом.

На вопрос о позиции Берлина в том случае, если Польша поставит Украине танки немецкого производства без разрешения Берлина, Хебештрайт ответил, что в Берлине "верят в соблюдение правил, а все его партнеры, безусловно, хотят вести себя законопослушно".

Накануне новый министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Германия может сама поставить танки Украине или дать разрешение странам, на вооружении которых стоят танки Leopard, реэкспортировать их в Украину.

На этой неделе канцлер Германии Шольц говорил, что ведет консультации с союзниками по поводу возможной передачи танков Украине, любые объявления в этой сфере должны быть согласованы с партнерами. В свою очередь вице-канцлер Роберт Хабек отмечал, что Берлину будет проще принять решение в отношении поставок танков в том случае, если сначала свои танки передадут США.

Западные СМИ уточняли, что хотя Польша и Финляндия выражали желание поставлять Украине танки Leopard 2 немецкого производства, для этого им нужно получить разрешение Берлина из-за принятых ФРГ ограничений на экспорт вооружений.

Однако ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предположил, что Варшава может просто игнорировать любые ограничения Германии на реэкспорт танков немецкого производства.