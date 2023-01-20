Нидерланды готовы передать Украине F-16 в случае запроса

Правительство Нидерландов, если это потребуется, будет готово рассматривать вопрос о передаче Украине танков Leopard-2 и самолетов F-16, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ со ссылкой на главу нидерландского МИД Вопке Хукстру.
По словам министра, его страна может "без предрассудков" рассмотреть поставки таких вооружений. В случае с танками Нидерланды предпочитают действовать не самостоятельно, а в составе коалиции из нескольких стран. Вопрос о самолетах, как отметил Хукстра, можно рассмотреть в случае поступления запроса на них от Киева.
"Никаких табу (на поставки вооружения - ИФ) у нас нет", - добавил министр.
ЭФЭ отмечает, что одна из четырех партий, входящих в нидерландскую правящую коалицию, добивается от правительства более активной передачи вооружений Киеву.
В том, что касается танков, как пишет агентство, Нидерланды, как и другие страны, не могут их передать третьей стороне без согласия их производителя - ФРГ. Берлин же пока такого согласия не дает.
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