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Дальнее зарубежье 20.01.2023 21:03

Нидерланды готовы передать Украине F-16 в случае запроса

Правительство Нидерландов, если это потребуется, будет готово рассматривать вопрос о передаче Украине танков Leopard-2 и самолетов F-16, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ со ссылкой на главу нидерландского МИД Вопке Хукстру.

По словам министра, его страна может "без предрассудков" рассмотреть поставки таких вооружений. В случае с танками Нидерланды предпочитают действовать не самостоятельно, а в составе коалиции из нескольких стран. Вопрос о самолетах, как отметил Хукстра, можно рассмотреть в случае поступления запроса на них от Киева.

"Никаких табу (на поставки вооружения - ИФ) у нас нет", - добавил министр.

ЭФЭ отмечает, что одна из четырех партий, входящих в нидерландскую правящую коалицию, добивается от правительства более активной передачи вооружений Киеву.

В том, что касается танков, как пишет агентство, Нидерланды, как и другие страны, не могут их передать третьей стороне без согласия их производителя - ФРГ. Берлин же пока такого согласия не дает.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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