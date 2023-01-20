Нефть замедлила рост до минимума, но завершает неделю в плюсе, Brent у $86,2 за баррель

Цены на нефть незначительно растут вечером в пятницу и готовятся завершить ростом вторую неделю подряд.
Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:54 по бакинскому времени подорожали на 1 цент - до $86,17 за баррель.
Котировки февральских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на 12 центов (0,15%) - до $80,45 за баррель. Биржевое обращение этих фьючерсов завершается в пятницу. Более активно торгующийся мартовский контракт подешевел на 11 центов и стоит $80,50 за баррель.
С начала недели оба маркерных сорта нефти подорожали примерно на 1% благодаря оптимизму насчет спроса на топливо в Китае.
Нефтеперерабатывающие компании в КНР наращивают закупку нефти, рассчитывая на рост потребления энергоносителей в стране вслед за снятием карантинных ограничений, отмечает агентство Bloomberg.
"Быки и медведи ведут ожесточенную битву на нефтяном поле в начале 2023 года, но, кажется, быки побеждают, поскольку спрос постепенно растет, а рост предложения ограничен", - сказал управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж.
"Разговоры между трейдерами ведутся на обычные темы - Китай, Россия и Федрезерв, - добавил он. - Если Федрезерв не напугает рынок еще одним повышением ставки на 50 базисных пунктов, мы ожидаем, что открытие китайской экономики и антироссийские санкции поддержат нефтяные котировки".
В ближайшую неделю в Китае будет праздноваться Новый год по лунному календарю, так что позитивных стимулов из КНР ждать не стоит, и нефть, вероятно, будет торговаться в боковике, полагает аналитик Commerzbank Барбара Ламбрехт.
НАТО подчеркивает важность возобновления переговоров между Баку и Ереваном
Конфликт в Украине носит глобальный, а не региональный характер - глава МВФ
«Реквием» Ахматовой продали на аукционе «Литфонда» за 1,1 млн рублей
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 6,5%
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Португалия передаст Украине бронетранспортеры М-113
Совет ЕС пока не готов к новым мерам против КСИР
Чиновник ЕС заявил об отсутствии у Брюсселя доказательств поставок Ираном ракет России
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Новый цифровой филиал Yelo Bank в Хачмазе!
“Nar” продолжает социально ориентированные профессиональные тренинги в 2023 году
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают