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Дальнее зарубежье 20.01.2023 22:33

В ЕС изучают юридические аспекты возможности использования замороженных активов РФ для Украины

Идея конфискации российских авуаров, которые заморожены на Западе, для направления на восстановление Украины нуждается в глубокой юридической проработке, заявил журналистам высокопоставленный европейский чиновник.

"Что касается замороженных авуаров и того, можно ли их использовать, в данный момент идут юридические обсуждения. Есть много связанных с этим юридических проблем", - сказал в пятницу в Брюсселе источник, комментируя на условии анонимности повестку заседания Совета ЕС по иностранным делам 23 января, одним из главных пунктов которого будет помощь Евросоюза Украине.

"Некоторые уже двинулись по этому пути, но мы со своей стороны пока изучаем юридические аспекты, прежде чем продвигаться в каком бы то ни было направлении", - добавил функционер ЕС.

Отвечая на соответствующий вопрос, он отметил, что министрам иностранных дел решать, будут ли они обсуждать эту тему на своем совещании в предстоящий понедельник, но он этого не знает.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, УКРАИНА, РОССИЯ, АКТИВЫ


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