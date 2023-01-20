Чиновник ЕС заявил об отсутствии у Брюсселя доказательств поставок Ираном ракет России

Евросоюз не имеет доказательств поставок Ираном баллистических ракет России, заявил журналистам высокопоставленный европейский чиновник.
"В настоящий момент у нас нет доказательств, что Иран поставляет баллистические ракеты России", - сказал источник в пятницу в Брюсселе, комментируя на условии анонимности повестку дня предстоящего в понедельник заседания Совета ЕС по иностранным делам, на котором будет обсуждаться ситуация в Иране.
"Но зато у нас много доказательств по (поставляемым РФ - ИФ) дронам. Но не по ракетам", - добавил собеседник СМИ.
По его словам, высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель при каждом контакте с иранскими властями предупреждает их о том, что выявление поставок ракет России отрицательно скажется на отношении Евросоюза к Ирану. "Но в данный момент: нет - мы не имеем доказательств", - резюмировал функционер ЕС.
Накануне Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал расширить ограничительные меры против Ирана, поскольку евродепутаты полагают, что Тегеран продолжает поставлять России беспилотные летательные аппараты и планирует поставить ракеты класса "земля-земля".
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