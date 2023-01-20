США не собираются принуждать партнеров поставлять то или иное вооружение Украине

Администрация США и ее иностранные партнеры не оказывают друг на друга давление, чтобы добиться поставки Украине тех или иных видов вооружения, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"В этом вопросе мы не выкручиваем никому руки. И никто не выкручивает руки нам", - заявил он на брифинге в Вашингтоне, отвечая на вопрос журналиста о нежелании ФРГ разрешать передачу танков Leopard 2 Украине.