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Дальнее зарубежье 20.01.2023 22:44

США не собираются принуждать партнеров поставлять то или иное вооружение Украине

Администрация США и ее иностранные партнеры не оказывают друг на друга давление, чтобы добиться поставки Украине тех или иных видов вооружения, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"В этом вопросе мы не выкручиваем никому руки. И никто не выкручивает руки нам", - заявил он на брифинге в Вашингтоне, отвечая на вопрос журналиста о нежелании ФРГ разрешать передачу танков Leopard 2 Украине.

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