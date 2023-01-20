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Дальнее зарубежье 20.01.2023 23:34

Португалия передаст Украине бронетранспортеры М-113

Власти Португалии приняли решение передать Украине 14 бронетранспортеров М-113, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ со ссылкой на португальского министра обороны Элену Каррейраш.

Кроме того, Лиссабон в рамках очередного пакета помощи направит Киеву различные боеприпасы, а также электрогенераторы большой мощности и медикаменты.

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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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