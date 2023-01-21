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Дальнее зарубежье 21.01.2023 09:04

Беспилотники атаковали американскую базу в Сирии

Американская военная база Эт-Танф в Сирии подверглась атаке беспилотников, сообщило Центральное военное командование вооруженных сил США.

Как следует из распространенного командованием пресс-релиза, базу атаковали три беспилотника, два из них были сбиты, один нанес удар.

В результате нападения никто из американских военнослужащих не пострадал, погибли два бойца-сирийца из состава Сирийской свободной армии - партнеров США в Сирии.

Представитель CENTCOM Джо Буччино назвал атаки такого рода "неприемлемыми".

"Они подвергают риску наши войска и наших партнеров, и ставят под угрозу борьбу с ИГИЛ", - говорится в заявлении Буччино.

База Эт-Танф расположена в Сирии недалеко от границ с Ираком и Иорданией. Американские войска заявляют, что она используется для проведения контртеррористических операций против ИГИЛ и подготовки бойцов сирийской оппозиции.

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Тэги: СИРИЯ, США, БАЗА, БПЛА


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