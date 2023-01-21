В Киргизии объявили о повышении тарифа на электроэнергию

Президент Киргизии Садыр Жапаров объявил о повышении тарифа на электроэнергию для населения с мая.

"Начиная с мая этого года, мы поднимем тариф на электроэнергию с 0,77 тыйынов ($0,0089) до 1 сома ($0,011)", - заявил Жапаров в обращении, опубликованном на его странице в социальной сети.

По его словам, в прошлом году для горнодобывающей промышленности установлен тариф в 5,04 сома ($0,058), для государственных и средних предприятий - 3,4 сома ($0,039). Для населения тариф остался прежним.

"Если мы не поднимем тариф, мы рискуем навсегда потерять нашу энергетическую отрасль. Потому что к себестоимости произведенной у нас электроэнергии в 21 тыйын ($0,0024) добавляются затраты на оплату труда энергетиков, замену устаревших трансформаторов, проводов, столбов, и стоимость 1 киловатт-часа электроэнергии в итоге составляет 2,38 сома ($0,027)", - сказал Жапаров.

Глава Киргизии добавил, что в связи высоким потреблением энергии из-за морозов введены временные отключения электроэнергии.

"Веерных отключений не было, потребление значительно увеличилось из-за сильных холодов. Вынуждено временно отключается электроэнергия, чтобы сохранить оборудование и не допустить аварийных отключений. Если работы по снижению энергопотребления не будут проведены вовремя, это может привести к системной аварии не только энергосистемы Киргизии, но и объединенной энергосистемы Центральной Азии (появится риск повторения системного сбоя 25 января 2022)", - отметил Жапаров.