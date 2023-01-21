Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

18.01 $/bbl +/- WTI 79.48 -0.70 Brent 84.98 -0.94

СНГ 21.01.2023 10:31

Вашингтон и его партнеры планируют в марте пересмотреть потолок цен на нефть из России

Замминистра финансов США Уолли Адейомо в ходе виртуальной встречи с коллегами из стран коалиции, участвующих в установлении потолка цен на российскую нефть, договорились пересмотреть уровень ограничения цен на нефть из РФ в марте 2023 года.

"Замминистры договорились провести пересмотр уровня ценового потолка на сырую нефть в марте. Это позволит коалиции учесть изменения на мировых рынках", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина США по итогам виртуальной встречи.

Отмечается, что участники "подтвердили свое согласие относительно подхода к переработанным нефтепродуктам, в рамках которого будут введены два отдельных ограничения в дополнение к потолку цен на сырую нефть".

"Одно ограничение для нефтепродуктов, которые продаются с надбавкой по отношению к сырой нефти, таким как дизельное топливо или бензин, а другое - для продуктов, которые стоят дешевле сырой нефти, таким как мазут", - подчеркивается в сообщении.

Планируется, что США и их партнеры введут потолок цен на нефтепродукты из РФ 5 февраля 2023 года. Потолок на сырую нефть начал действовать в конце прошлого года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, НЕФТЬ, ПЛАНЫ


Похожие новости


США введут санкции против группы «Вагнер» на следующей неделе Россия призвала США и их союзников отказаться от политики шантажа и угроз в отношении КНДР США выступают за сохранение потолка цен на нефть из РФ на уровне $60/бар Глава МИД КНР назвал налаживание отношений с США, РФ и ЕС главными задачами внешней политики Песков: Европа в стремлении не зависеть от газа из РФ ежедневно теряет миллиарды евро, а Вашингтон - зарабатывает Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ на 1 млн т, до 43 млн т

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az