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Дальнее зарубежье 21.01.2023 12:03

В бундестаге назвали поражением Германии отсутствие решения по поставкам танков Киеву

Отсутствие решения по поставкам Германией танков Leopard 2 Украине стало "катастрофой". Такое мнение высказала председатель комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, пишет Spiegel.

"История смотрит на нас, и, к сожалению, Германия просто потерпела поражение", - отметила она.

Она раскритиковала нерешительность канцлера Германии в вопросе поставки танков Киеву. По ее мнению, новый министр обороны Борис Писториус находится "на поводке" у канцлера.

Издание отмечает, что несмотря на значительное давление со стороны Украины и союзников, федеральное правительство Германии до сих пор не приняло решение о поставке Киеву основных боевых танков Leopard 2.

Накануне на авиабазе Рамштайн в Германии прошла встреча представителей стран Запада, на которой обсуждалась военная помощь Украине. Были согласованы дополнительные миллиарды помощи Киеву, однако решение о поставках Leopard 2 так и не удалось согласовать.

Некоторые государства Запада, в частности, Польша и Финляндия, объявили о своей готовности поставить танки Киеву, однако без согласия немецкой стороны это пока невозможно. Кроме того, США твердо решили пока не поставлять Украине свои танки Abrams.

В.Алиев

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БУНДЕСТАГ, ТАНКИ, ПОСТАВКИ


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