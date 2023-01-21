В бундестаге назвали поражением Германии отсутствие решения по поставкам танков Киеву

Отсутствие решения по поставкам Германией танков Leopard 2 Украине стало "катастрофой". Такое мнение высказала председатель комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, пишет Spiegel.
"История смотрит на нас, и, к сожалению, Германия просто потерпела поражение", - отметила она.
Она раскритиковала нерешительность канцлера Германии в вопросе поставки танков Киеву. По ее мнению, новый министр обороны Борис Писториус находится "на поводке" у канцлера.
Издание отмечает, что несмотря на значительное давление со стороны Украины и союзников, федеральное правительство Германии до сих пор не приняло решение о поставке Киеву основных боевых танков Leopard 2.
Накануне на авиабазе Рамштайн в Германии прошла встреча представителей стран Запада, на которой обсуждалась военная помощь Украине. Были согласованы дополнительные миллиарды помощи Киеву, однако решение о поставках Leopard 2 так и не удалось согласовать.
Некоторые государства Запада, в частности, Польша и Финляндия, объявили о своей готовности поставить танки Киеву, однако без согласия немецкой стороны это пока невозможно. Кроме того, США твердо решили пока не поставлять Украине свои танки Abrams.
В.Алиев
Президент Алиев поздравил Председателя КНР
НАТО подчеркивает важность возобновления переговоров между Баку и Ереваном
Конфликт в Украине носит глобальный, а не региональный характер - глава МВФ
Глава Нефтяного фонда Норвегии прогнозирует «долгий период очень, очень низкой доходности»
Норвегия в декабре снизила добычу углеводородов на 5,6%
Саудовская Аравия в ноябре снизила добычу нефти на 4,5%, экспорт на 6,3%
«Реквием» Ахматовой продали на аукционе «Литфонда» за 1,1 млн рублей
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 6,5%
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Новый цифровой филиал Yelo Bank в Хачмазе!
“Nar” продолжает социально ориентированные профессиональные тренинги в 2023 году
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают