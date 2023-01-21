Турция отменила визит министра обороны Швеции

Турецкие власти приняли решение об отмене запланированного на 27 января визита министра обороны Швеции Пола Йонсона в республику. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Причиной для отмены встречи стали антитурецкие демонстрации, проводимые в Стокгольме.

"Мы с сожалением наблюдаем, что в результате этих отвратительных действий против нашего президента и Турции не было принято никаких мер", - добавил министр национальной обороны республики.

В связи с чем целесообразность визита министра обороны Швеции Йонсона в Турцию отсутствует, добавил Акар.

"По этой причине мы отменили визит", - резюмировал министр.

В.Алиев