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Регион 21.01.2023 12:50

Турция отменила визит министра обороны Швеции

Турецкие власти приняли решение об отмене запланированного на 27 января визита министра обороны Швеции Пола Йонсона в республику. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Причиной для отмены встречи стали антитурецкие демонстрации, проводимые в Стокгольме.

"Мы с сожалением наблюдаем, что в результате этих отвратительных действий против нашего президента и Турции не было принято никаких мер", - добавил министр национальной обороны республики.

В связи с чем целесообразность визита министра обороны Швеции Йонсона в Турцию отсутствует, добавил Акар.

"По этой причине мы отменили визит", - резюмировал министр.

В.Алиев

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВИЗИТ, МИНИСТР, ШВЕЦИЯ


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