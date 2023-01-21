Стало известно, кто станет премьер-министром Новой Зеландии

Министр образования и полиции Новой Зеландии Крис Хипкинс займет пост премьер-министра страны, сообщает агентство Associated Press. 44-летний Хипкинс является единственным кандидатом. В воскресенье ему необходимо заручиться поддержкой Лейбористской партии. Агентство, сообщая о кандидате, называет партийное голосование "лишь формальностью". Выборы в стране запланированы на 14 октября. Джасинда Ардерн, возглавившая новозеландский кабмин в 2017 году, объявила на этой неделе о решении уйти в отставку. Она объяснила свою отставку усталостью и желанием заняться семейными делами. В.Алиев

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