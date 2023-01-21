Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

18.01 $/bbl +/- WTI 79.48 -0.70 Brent 84.98 -0.94

Дальнее зарубежье 21.01.2023 13:38

Стало известно, кто станет премьер-министром Новой Зеландии

Министр образования и полиции Новой Зеландии Крис Хипкинс займет пост премьер-министра страны, сообщает агентство Associated Press.

44-летний Хипкинс является единственным кандидатом. В воскресенье ему необходимо заручиться поддержкой Лейбористской партии. Агентство, сообщая о кандидате, называет партийное голосование "лишь формальностью".

Выборы в стране запланированы на 14 октября. Джасинда Ардерн, возглавившая новозеландский кабмин в 2017 году, объявила на этой неделе о решении уйти в отставку. Она объяснила свою отставку усталостью и желанием заняться семейными делами.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЗЕЛАНДИЯ, МИНИСТР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az