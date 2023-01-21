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Регион 21.01.2023 14:25

Командующий КСИР пригрозил ЕС последствиями после признания организации террористической

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хоссейн Салами предупредил европейцев, что им придется "страдать от последствий" после того, как Европарламент принял резолюцию о признании КСИР "террористической организацией". Об этом сообщает агентство Tasnim.

Салами посоветовал европейским государствам не повторять прошлых ошибок. "Европа не извлекла уроков из своих прошлых ошибок и думает, что такими заявлениями она может подорвать КСИР, наделенный верой, силой и решимостью", - заявил он.

Командующий КСИР подчеркнул, что Европа обязана Корпусу своей безопасностью. "Без КСИР терроризм мог бы захлестнуть всю Европу, но европейцы и американцы привыкли заменять палача мучеником, а угнетателя - угнетенным", - добавил он.

Ранее стало известно, что Иран в ответ на внесение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций Евросоюза собирается признать террористическими организациями армии стран ЕС и другие структуры.

19 января Европарламент одобрил резолюцию с призывом к руководству ЕС включить КСИР в список террористических организаций. Глава МИД Ирана назвал "выстрелом Европе в ногу" намерение объявить КСИР террористами.

В.Алиев

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Тэги: КОМАНДУЮЩИЙ, КСИР, УГРОЗА, ЕС


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