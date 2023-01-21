Три страны ЕС призвали Германию предоставить Украине танки Leopard 2

Министры иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, Латвии Эдгарс Ринкевичс и Эстонии Урмас Рейнсалу призывают Германию предоставить Украине основные боевые танки Leopard 2.

Предоставление танков Украине необходимо для быстрого прекращения широкомасштабной агрессии России, об этом еврочиновники заявили в микроблоге Twitter. "Мы, министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии, призываем Германию предоставить Украине танки Leopard сейчас. Это нужно для быстрого прекращения российской агрессии, помощи Украине и восстановления мира в Европе", - говорится в совместном заявлении министров.

Чиновники подчеркнули, что "Германия как ведущая европейская страна несет особую ответственность в этом отношении".

В.Алиев