Президент Алиев поздравил Председателя КНР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана рад сердечно поздравить и передать наилучшие пожелания Вам и в Вашем лице дружественному народу Китая по случаю наступающего Праздника Весны", - говорится в письме.

Глава Азербайджана выразил "свою решимость успешно развивать и расширять совместными усилиями дружественные отношения и эффективное сотрудничество между Азербайджаном и Китаем".

"Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов, дружественному народу Китая - постоянного процветания", - подытожил Алиев.

В.Алиев