Президент Алиев поздравил Председателя КНР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана рад сердечно поздравить и передать наилучшие пожелания Вам и в Вашем лице дружественному народу Китая по случаю наступающего Праздника Весны", - говорится в письме.
Глава Азербайджана выразил "свою решимость успешно развивать и расширять совместными усилиями дружественные отношения и эффективное сотрудничество между Азербайджаном и Китаем".
"Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов, дружественному народу Китая - постоянного процветания", - подытожил Алиев.
В.Алиев
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