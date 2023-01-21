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Внешняя политика 21.01.2023 14:55

Президент Алиев поздравил Председателя КНР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана рад сердечно поздравить и передать наилучшие пожелания Вам и в Вашем лице дружественному народу Китая по случаю наступающего Праздника Весны", - говорится в письме.

Глава Азербайджана выразил "свою решимость успешно развивать и расширять совместными усилиями дружественные отношения и эффективное сотрудничество между Азербайджаном и Китаем".

"Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов, дружественному народу Китая - постоянного процветания", - подытожил Алиев.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КИТАЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ, ПРЕЗИДЕНТ


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