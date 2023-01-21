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Регион 21.01.2023 16:58

В Турции назвали разрешение активистам со стороны властей Швеции сжечь Коран преступлением ненависти

В Турции расценивают разрешение, выданное властями Швеции, активистам на сожжение Корана во время акции протеста "преступлением ненависти" и "современным варварством".

"Сожжение священного Корана в Стокгольме - это явное преступление ненависти... Мы решительно осуждаем это", - написал в твиттере в субботу пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Несмотря на все наши предупреждения, акция была санкционирована, это поощряет преступления на почве ненависти и исламофобию. Атака на сакральные ценности - это не свобода, а современное варварство", - добавил он.

Акция протеста запланирована в Стокгольме напротив турецкого посольства в субботу. Западные СМИ ранее сообщали, что активисты в ходе протестов, как ожидается, сожгут священный для мусульман Коран.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара приняла решение отменить визит министра обороны Швеции Пола Йонсона, запланированный на 27 января.

В январе группа близких к РПК активистов распространила видео, где показан повешенным на одном из мостов Стокгольма манекен, изображающий президента Турции Реджепа Эрдогана. Из-за этого инцидента посол Швеции был вызван в турецкий МИД.

Это событие произошло в то время, когда Турция блокирует прием в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии, обвиняя их в предоставлении убежища членам РПК и солидарным с этой партией организаций, которые Анкара расценивает как террористические.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ШВЕЦИЯ, ПОЗИЦИЯ


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