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Финансы 21.01.2023 16:19

Уставный капитал ANAMA увеличивается до 2,2 млн манат

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в Уставе Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно изменениям в Уставе ANAMA его первичный уставный капитал увеличивается со 100 тыс. манат до 2 млн 209 тыс. 512,9 манат.

Текст указа опубликован в субботу на сайте главы государства.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ANAMA, КАПИТАЛ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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