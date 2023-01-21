Уставный капитал ANAMA увеличивается до 2,2 млн манат

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в Уставе Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно изменениям в Уставе ANAMA его первичный уставный капитал увеличивается со 100 тыс. манат до 2 млн 209 тыс. 512,9 манат.
Текст указа опубликован в субботу на сайте главы государства.
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