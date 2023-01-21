В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19

а минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 24 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 827 тыс. 638, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 43 случая.
За 24 часа умер один больной COVID-19 (накануне - 3).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 68 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 817 тыс. 237 человек (+68 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 333 человека.
За сутки медики провели 1 тыс. 68 тестов на коронавирус против 2 тыс. 50 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 469 тыс. 502 теста на COVID-19.
В.Алиев
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