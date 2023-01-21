Разведка США заявила об огромных потерях российской армии

По состоянию на 21 января Генштаб ВСУ указывает потери россиян на уровне 120 160 человек, что значительно меньше заявленной цифры.
Количество потерь российских войск на войне в Украине может достигать 188 тысяч человек. Такие данные приводит британский таблоид The Sun, ссылаясь на источники в разведке США.
По информации СМИ, такое количество американские военные представили союзникам во время заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии. Кроме того, они насчитали около 2000 российских танков, уничтоженных или захваченных армией Украины с начала полномасштабного вторжения ВС РФ.
Как отмечает The Sun, цифра значительно превосходит официальное количество в 100 тысяч российских военных, убитых, раненных и дезертировавших с прошлого февраля на территории Украины, которое в конце 2022 года объявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По подсчетам Генеральношо штаба ВСУ, потери России по состоянию на 21 января составили 120 160 личного состава и 3140 танков.
В комментарии The Sun генерал армии США Марк Милли признал, что в российской армии уже "огромное количество жертв". Он не назвал точную цифру, но отметил: она уже "значительно превышает 100 000 человек". Таблоид добавил, что другие источники в сфере обороны подтвердили данные о потерях ВС РФ на уровне 188 тысяч человек.
МИД Азербайджана призывает Армению воздержаться от деструктивных действий и заявлений
Президент Алиев поздравил Председателя КНР
НАТО подчеркивает важность возобновления переговоров между Баку и Ереваном
Уставный капитал ANAMA увеличивается до 2,2 млн манат
Глава Нефтяного фонда Норвегии прогнозирует «долгий период очень, очень низкой доходности»
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
«Реквием» Ахматовой продали на аукционе «Литфонда» за 1,1 млн рублей
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 6,5%
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Новый цифровой филиал Yelo Bank в Хачмазе!
“Nar” продолжает социально ориентированные профессиональные тренинги в 2023 году
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают