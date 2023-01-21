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Дальнее зарубежье 21.01.2023 18:39

Разведка США заявила об огромных потерях российской армии

По состоянию на 21 января Генштаб ВСУ указывает потери россиян на уровне 120 160 человек, что значительно меньше заявленной цифры.

Количество потерь российских войск на войне в Украине может достигать 188 тысяч человек. Такие данные приводит британский таблоид The Sun, ссылаясь на источники в разведке США.

По информации СМИ, такое количество американские военные представили союзникам во время заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии. Кроме того, они насчитали около 2000 российских танков, уничтоженных или захваченных армией Украины с начала полномасштабного вторжения ВС РФ.

Как отмечает The Sun, цифра значительно превосходит официальное количество в 100 тысяч российских военных, убитых, раненных и дезертировавших с прошлого февраля на территории Украины, которое в конце 2022 года объявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По подсчетам Генеральношо штаба ВСУ, потери России по состоянию на 21 января составили 120 160 личного состава и 3140 танков.

В комментарии The Sun генерал армии США Марк Милли признал, что в российской армии уже "огромное количество жертв". Он не назвал точную цифру, но отметил: она уже "значительно превышает 100 000 человек". Таблоид добавил, что другие источники в сфере обороны подтвердили данные о потерях ВС РФ на уровне 188 тысяч человек.

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Тэги: США, УКРАИНА, РОССИЯ, ПОТЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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