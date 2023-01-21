Кандидату в президенты Чехии пришло письмо с боевым патроном и угрозами

Бывший премьер-министр Чехии, кандидат в президенты Андрей Бабиш сообщил, что охрана передала ему письмо на имя его супруги. В тексте письма, по его словам, содержались угрозы, а в конверт был вложен боевой патрон. Расследованием инцидента занялась полиция.

"Речь идет о запугивании кандидата в президенты и членов его семьи, чего не должно быть в свободном обществе", - сказал Бабиш на пресс-конференции. При это он отказался делиться с журналистами другими подробностями.

Атмосфера в социальных сетях и в целом в обществе в преддверии второго тура, по его словам, становится все более радикальной.

В Чехии 13-14 января состоялся первый тур выборов. Бывший глава военного комитета НАТО генерал армии в запасе Петр Павел получил 35,4% голосов избирателей. Долларовый миллиардер Андрей Бабиш с 34,99% занял второе место. Второй тур выборов, который определит победителя президентской гонки, состоится 27-28 января.

В.Алиев