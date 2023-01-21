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Внешняя политика 21.01.2023 20:59

МИД Азербайджана призывает Армению воздержаться от деструктивных действий и заявлений

Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде считает необоснованными и неприемлемыми обвинения со стороны главы МИД Армении в адрес Азербайджана.

"Обвинения министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в адрес Азербайджана в интервью информационному агентству "Арменпресс" совершенно необоснованны и неприемлемы", - говорится в комментариях Гаджизаде.

По его словам, заявление главы МИД Армении, которая отказалась от встречи министров иностранных дел РФ, Азербайджана и Армении в Москве (в декабре 2022г - ИФ), о том, что Ереван не отказывался от переговоров, является лицемерием.

Гаджизаде также считает абсурдными комментарии Мирзояна о том, что целью Армении является мир и безопасность в регионе.

Он также отметил, что глава МИД Армении в своем интервью использует выражение "власти Нагорного Карабаха", что является свидетельством того, что Ереван не отказывается от территориальных претензий к Азербайджану.

В МИД Азербайджана считают, что Мирзоян в своем интервью также исказил ситуацию вокруг Лачинской дороги, ходе переговоров о нормализации отношений, открытия коммуникаций в регионе, минной угрозе, которую создает Армения.

"Ещё раз хотелось бы напомнить главе МИД Армении, что деструктивные деятельность и заявления, не только не служат восстановлению мира в регионе, но и в первую очередь, направлены против самой Армении", - заявил Гаджизаде.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, АРМЕНИЯ, ОТВЕТ


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