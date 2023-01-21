Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне «СС»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "СС", говорится в сообщении агентства на его сайте.

"Подтверждение долгосрочного РДЭ Украины в иностранной валюте на уровне "CC" отражает мнение Fitch о вероятной дальнейшей реструктуризации коммерческого долга в иностранной валюте, учитывая масштабы экономического ущерба от войны с Россией и связанный с этим значительный финансовый ущерб", – поясняет агентство свое решение.

Агентство указывает, что достигнутая в августе 2022 года 24-месячная отсрочка платежей по еврооблигациям Украины обеспечила облегчение обслуживания внешнего долга на сумму $6 млрд, но оставляет нерешенными среднесрочные риски устойчивости долга. По его оценкам, обслуживание суверенного внешнего долга вырастет до относительно высокого уровня в $5,4 млрд в 2024 году (исключая $3,5 млрд отсроченных процентных платежей по еврооблигациям, которые могут быть капитализированы) и $7 млрд в 2025 году, что закладывает основы для возможной новой реструктуризации.

Fitch прогнозирует рост ВВП Украины на 2% в 2023 году, поскольку продолжающаяся война препятствует возвращению значительного количества беженцев или крупномасштабным инвестициям, а перебои в подаче электроэнергии после российских обстрелов создают дополнительный сдерживающий фактор. Агентство напоминает о снижении ВВП в 2022 году примерно на 31% и чистом оттоке населения в 8 млн человек по данным ООН, указывая, в то же время, на их возможное завышение.

Согласно прогнозу агентства, инфляция в 2023 году снизится до 21% с 26,6% в 2022 году, поскольку потеря производственных мощностей, нехватка электроэнергии и лишь постепенное устранение сбоев в цепочке поставок компенсируют слабый внутренний спрос.

Fitch ожидает, что война продолжится в 2023 году в рамках ее нынешних широких параметров. По мнению Fitch, несмотря на то, что в последние месяцы стратегическое преимущество в большей степени сместилось в пользу Украины, ни одна из сторон, похоже, не обладает решающим военным превосходством для достижения целей, что может привести к затяжному конфликту. "В течение более длительного периода перспектива урегулирования путем переговоров становится более вероятной, поскольку затраты для обеих сторон возрастают, хотя это вполне может принять форму скорее "замороженного конфликта", чем устойчивого мира", – допускает Fitch.

Fitch также оценивает увеличение общего государственного долга к ВВП на 37 процентных пунктов (п.п.) в 2022 году – до 80,2% (исключая государственные гарантии в размере 7,5% ВВП) и прогнозирует его рост до 84,0% на конец 2023 года. Оно добавляет, что доля государственного долга в иностранной валюте выросла до 66%, что увеличило валютные риски, хотя доля долгосрочного льготного долга также увеличилась.