В Украине задержали замминистра Мининфраструктуры за хищения бюджетных средств

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски и задержало замминистра развития громад, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского за хищения бюджетных средств.

Задержанного уволят с должности, сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

«Сегодня стало известно о задержании Василия Лозинского и.о. Министра развития общин и территорий Украины из-за хищения бюджетных средств", – говорится в сообщении на странице министерства в Фейсбук в субботу вечером.

«Василий Лозинский будет уволен с занимаемой должности. Соответствующее распоряжение о подготовке необходимых документов уже предоставлено вице-премьером по восстановлению Украины Александром Кубраковым», – подчеркнули в Мининфраструктуре.

Ранее сообщалось, что ZN.UA опубликовало информацию о закупках по завышенным ценам Минобороны Украины, которое заключило контракт с ООО "Актив компани", продуктов питания для военнослужащих. В публикации ZN.UA автор ссылается на полученное от источника соглашение Министерства обороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в удаленных от линии столкновения Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Сравнив с ценами на продукты в супермаркете, автор пишет о завышении их в 2-3 раза.