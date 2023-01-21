В Украине задержали замминистра Мининфраструктуры за хищения бюджетных средств

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски и задержало замминистра развития громад, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского за хищения бюджетных средств.
Задержанного уволят с должности, сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
«Сегодня стало известно о задержании Василия Лозинского и.о. Министра развития общин и территорий Украины из-за хищения бюджетных средств", – говорится в сообщении на странице министерства в Фейсбук в субботу вечером.
«Василий Лозинский будет уволен с занимаемой должности. Соответствующее распоряжение о подготовке необходимых документов уже предоставлено вице-премьером по восстановлению Украины Александром Кубраковым», – подчеркнули в Мининфраструктуре.
Ранее сообщалось, что ZN.UA опубликовало информацию о закупках по завышенным ценам Минобороны Украины, которое заключило контракт с ООО "Актив компани", продуктов питания для военнослужащих. В публикации ZN.UA автор ссылается на полученное от источника соглашение Министерства обороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в удаленных от линии столкновения Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Сравнив с ценами на продукты в супермаркете, автор пишет о завышении их в 2-3 раза.
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