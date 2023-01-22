В доме Байдена в ходе обыска обнаружены новые секретные документы

Следователи американского Минюста в ходе обыска в доме Джо Байдена в штате Делавэр обнаружили еще одну партию секретных материалов, сообщил адвокат президента США Боб Бауэр.
"Министерство юстиции изъяло материалы, которые оно сочло относящимися к сфере расследования, включая шесть предметов, состоящих из документов с засекреченными пометками", - говорится в распространенном заявлении адвоката.
Он отметил, что часть материалов относится к периоду работы Байдена в сенате, еще часть - ко времени его пребывания на посту вице-президента.
Обыск продолжался около 12 часов, сам Байден и его супруга при обыске не присутствовали, он проводился при представителях личной юридической команды Байдена и офиса адвоката Белого дома.
Скандал с секретными документами вокруг президента разогрелся после того, как они были обнаружены сначала в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена в Вашингтоне, а затем в личном гараже и резиденции президента. Они относятся ко времени его пребывания на посту вице-президента. Это является грубейшим нарушением правил пользования секретной документацией.
Ранее в ненадлежащем хранении засекреченных документов обвиняли бывшего президента США Дональда Трампа. В прошлом году следователи даже провели обыск и нашли партию секретных документов в его резиденции во Флориде. Оппоненты Трампа, который выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства на выборах 2024 года, призывали в качестве наказания лишить его права впредь занимать госдолжности.
Влиятельные американские законодатели-республиканцы обвинили Минюст в использовании двойных стандартов в подходе к Байдену и Трампу. Под их давлением генпрокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора Роберта Хёра расследовать дело, касающееся Байдена.
В.Алиев
МИД Азербайджана призывает Армению воздержаться от деструктивных действий и заявлений
Президент Алиев поздравил Председателя КНР
НАТО подчеркивает важность возобновления переговоров между Баку и Ереваном
Bank Respublika в 2022г стал лидером по числу льготных кредитов для бизнеса из средств SIF
Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне «СС»
B центре отдыха в Гусаре произошел пожар, погибли 4 человека
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
«Реквием» Ахматовой продали на аукционе «Литфонда» за 1,1 млн рублей
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Новый цифровой филиал Yelo Bank в Хачмазе!
“Nar” продолжает социально ориентированные профессиональные тренинги в 2023 году
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают