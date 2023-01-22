В доме Байдена в ходе обыска обнаружены новые секретные документы

Следователи американского Минюста в ходе обыска в доме Джо Байдена в штате Делавэр обнаружили еще одну партию секретных материалов, сообщил адвокат президента США Боб Бауэр.

"Министерство юстиции изъяло материалы, которые оно сочло относящимися к сфере расследования, включая шесть предметов, состоящих из документов с засекреченными пометками", - говорится в распространенном заявлении адвоката.

Он отметил, что часть материалов относится к периоду работы Байдена в сенате, еще часть - ко времени его пребывания на посту вице-президента.

Обыск продолжался около 12 часов, сам Байден и его супруга при обыске не присутствовали, он проводился при представителях личной юридической команды Байдена и офиса адвоката Белого дома.

Скандал с секретными документами вокруг президента разогрелся после того, как они были обнаружены сначала в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена в Вашингтоне, а затем в личном гараже и резиденции президента. Они относятся ко времени его пребывания на посту вице-президента. Это является грубейшим нарушением правил пользования секретной документацией.

Ранее в ненадлежащем хранении засекреченных документов обвиняли бывшего президента США Дональда Трампа. В прошлом году следователи даже провели обыск и нашли партию секретных документов в его резиденции во Флориде. Оппоненты Трампа, который выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства на выборах 2024 года, призывали в качестве наказания лишить его права впредь занимать госдолжности.

Влиятельные американские законодатели-республиканцы обвинили Минюст в использовании двойных стандартов в подходе к Байдену и Трампу. Под их давлением генпрокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора Роберта Хёра расследовать дело, касающееся Байдена.

В.Алиев