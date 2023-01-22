Германия уже составила список из 19 танков Leopard для Украины

Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус намерен проверить, какие танки Leopard бундесвер может передать Украине. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

По информации журнала, Министерство обороны ФРГ уже располагает подробным списком различных моделей Leopard, которые можно будет поставить Украине. Всего могут быть отправлены 19 танков Leopard из запасов Вооруженных сил страны.

При этом в материале отмечается, что немецкое правительство в данный момент находится под давлением из-за того, должен ли Берлин поставлять танки Киеву.

Существование такого списка может заинтересовать Писториуса, который заявил на конференции сторонников Украины в Рамштайне, что он хотел бы проверить, какие и сколько немецких танков Leopard могут поставлены на Украину, считает Spiegel.

По данным журнала, в общей сложности бундесвер располагает 312 танками Leopard 2 различных серий, при этом 12 моделей Leopard находятся в запасе.

Источники журнала в немецких войсках заявили, что из списка уже понятно, какие модели подойдут для поставок на Украину. По их мнению, бундесвер может отказаться от 19 танков Leopard 2A5, которые в настоящее время используются для "демонстрации сил противника" в армейском учебно-боевом центре, то есть имитируют танки противника во время учений.

В.Алиев