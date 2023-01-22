Германия уже составила список из 19 танков Leopard для Украины

Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус намерен проверить, какие танки Leopard бундесвер может передать Украине. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.
По информации журнала, Министерство обороны ФРГ уже располагает подробным списком различных моделей Leopard, которые можно будет поставить Украине. Всего могут быть отправлены 19 танков Leopard из запасов Вооруженных сил страны.
При этом в материале отмечается, что немецкое правительство в данный момент находится под давлением из-за того, должен ли Берлин поставлять танки Киеву.
Существование такого списка может заинтересовать Писториуса, который заявил на конференции сторонников Украины в Рамштайне, что он хотел бы проверить, какие и сколько немецких танков Leopard могут поставлены на Украину, считает Spiegel.
По данным журнала, в общей сложности бундесвер располагает 312 танками Leopard 2 различных серий, при этом 12 моделей Leopard находятся в запасе.
Источники журнала в немецких войсках заявили, что из списка уже понятно, какие модели подойдут для поставок на Украину. По их мнению, бундесвер может отказаться от 19 танков Leopard 2A5, которые в настоящее время используются для "демонстрации сил противника" в армейском учебно-боевом центре, то есть имитируют танки противника во время учений.
В.Алиев
МИД Азербайджана призывает Армению воздержаться от деструктивных действий и заявлений
Президент Алиев поздравил Председателя КНР
НАТО подчеркивает важность возобновления переговоров между Баку и Ереваном
Bank Respublika в 2022г стал лидером по числу льготных кредитов для бизнеса из средств SIF
Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне «СС»
B центре отдыха в Гусаре произошел пожар, погибли 4 человека
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
«Реквием» Ахматовой продали на аукционе «Литфонда» за 1,1 млн рублей
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Новый цифровой филиал Yelo Bank в Хачмазе!
“Nar” продолжает социально ориентированные профессиональные тренинги в 2023 году
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают