Экс-президент Туркменистана возглавил высший орган народной власти

Решение о создании высшего органа народной власти Халк Маслахаты (Народный совет) Туркменистана принято на состоявшемся в минувшую субботу в Ашхабаде совместном заседании Милли Генгеша (парламента) Туркменистана, сообщает в воскресенье Государственное информационное агентство страны.
Возглавил высший орган народной власти экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, ранее являвшийся председателем верхней палаты парламента. Также за ним закреплен статус национального лидера.
Отмечается, что на заседании был упразднен Халк Маслахаты как палата представителей в парламенте, а сам парламент вновь стал однопалатным. Соответствующий проект конституционного закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию страны подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
В январе 2021 года законодательная власть в Туркменистане перешла от однопалатного парламента к двухпалатному. Меджлис, являвшийся до этого единственным и однопалатным парламентом страны, стал нижней палатой, а верхней -Народный совет.
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