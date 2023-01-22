B центре отдыха в Гусаре произошел пожар, погибли 4 человека

В Гусаре в одном из коттеджей, расположенных на территории зоны отдыха Park Qusar, произошел пожар, в котором погибли четыре человека, пострадали шесть.
Согласно сообщению пресс-службы МЧС, на горячую линию "112" министерства поступила информация о пожаре в коттедже. На вызов выехали подразделения Государственной противопожарной службы МЧС.
В результате пожара сгорел деревянный двухэтажный коттедж общей площадью 240 кв.м (по 120 кв.м на каждом этаже). При обследовании места пожара были обнаружены тела четырех человек. В результате пожара пострадали шесть человек.
Расположенные вблизи коттеджи и лесополоса были защищены от пожара. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны МЧС.
По предварительному расследованию, проведенному Государственной противопожарной службой МЧС, предположительно, причиной пожара стало оставление в коттедже дровяной печи (камина) без присмотра.
Соответствующие структуры ведут расследование трагического инцидента.
В.Алиев
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