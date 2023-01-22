В Турции задержан один из руководителей ИГИЛ

В турецком городе Газиантеп был задержан один из руководителей "Исламского государства", передает агентство Anadolu.

По информации агентства, мужчина, которого задержали турецкие спецслужбы, идентифицирован как "командующий службы безопасности ИГИЛ" в городе Ракка на севере Сирии и "губернатор Ниневия".

Как сообщается, после проведения всех необходимых процедур задержанного доставили в суд, который принял решение поместить его под стражу.

В.Алиев