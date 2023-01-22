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Регион 22.01.2023 11:59

В Турции задержан один из руководителей ИГИЛ

В турецком городе Газиантеп был задержан один из руководителей "Исламского государства", передает агентство Anadolu.

По информации агентства, мужчина, которого задержали турецкие спецслужбы, идентифицирован как "командующий службы безопасности ИГИЛ" в городе Ракка на севере Сирии и "губернатор Ниневия".

Как сообщается, после проведения всех необходимых процедур задержанного доставили в суд, который принял решение поместить его под стражу.

В.Алиев

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИГИЛ, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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