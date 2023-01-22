Саудовская Аравия хочет отказаться от монополии доллара США в торговле впервые за 48 лет

Саудовская Аравия собирается отказаться от монополии американского доллара в торговле. Об этом заявил министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Министр уточнил, что страна открыта для торговли другими валютами, кроме доллара США. Его слова передает портал Yahoo News.

"Нет каких-либо проблем с обсуждением, как именно мы урегулируем наши торговые соглашения, будь то в долларах США, саудовском риале или евро", - подчеркнул министр.

Намерение Саудовской Аравии отказаться от монополии доллара США в торговле озвучено впервые за 48 лет.

В.Алиев