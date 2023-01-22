Bank Respublika в 2022г стал лидером по числу льготных кредитов для бизнеса из средств SIF

ОАО «Bank Respublika» возглавил список банков-агентов Фонда развития предпринимательства (SIF) по числу льготных кредитов, выданных бизнесу 2022 году.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в SIF, Bank Respublika за 2022 год из средств фонда выдал предпринимателям 746 льготных кредитов.
Второе место по числу выданных кредитов для бизнеса занял Yelo Bank (350), третье - Unibank (318).
В топ-5 по количеству выданных кредитов из средств SIF также вошли «Rabitabank» (282) и НБКО «Аграркредит» (282).
Как сообщалось ранее, Bank Respublika по итогам 2022 года сохранил лидерство среди банков-агентов SIF по объему льготного кредитования бизнеса - 28,3 млн манатов.
Р.Ахмедов
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