Bank Respublika в 2022г стал лидером по числу льготных кредитов для бизнеса из средств SIF

ОАО «Bank Respublika» возглавил список банков-агентов Фонда развития предпринимательства (SIF) по числу льготных кредитов, выданных бизнесу 2022 году. Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в SIF, Bank Respublika за 2022 год из средств фонда выдал предпринимателям 746 льготных кредитов. Второе место по числу выданных кредитов для бизнеса занял Yelo Bank (350), третье - Unibank (318). В топ-5 по количеству выданных кредитов из средств SIF также вошли «Rabitabank» (282) и НБКО «Аграркредит» (282). Как сообщалось ранее, Bank Respublika по итогам 2022 года сохранил лидерство среди банков-агентов SIF по объему льготного кредитования бизнеса - 28,3 млн манатов. Р.Ахмедов

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