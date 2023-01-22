Финляндия заморозила российские активы почти на €200 млн

Финляндия в рамках санкций заморозила российские активы на сумму €187 млн, сообщает издание Yle.
"Делами замороженных активов в стране занимается управление по взысканию долгов. На данный момент ведомство заморозило активы на сумму €187 млн", - говорится в сообщении.
Как отметила начальник отдела санкций МИД страны Пиа Саариваара, речь идет о недвижимости, акциях, машинах, яхтах, самолетах и другом имуществе, имеющем ценность.
В сентябре 2022 года сообщалось, что власти Финляндии арестовали имущество российских граждан на общую сумму €189 млн. Аресты были наложены на собственность физических лиц и организаций, включенных в санкционный список Евросоюза (ЕС). Всего было принято около 200 решений о временном или постоянном аресте имущества.
В.Алиев
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