Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

20.01 $/bbl +/- WTI 81.64 +1.03 Brent 87.63 +1.47

Дальнее зарубежье 22.01.2023 14:39

Финляндия заморозила российские активы почти на €200 млн

Финляндия в рамках санкций заморозила российские активы на сумму €187 млн, сообщает издание Yle.

"Делами замороженных активов в стране занимается управление по взысканию долгов. На данный момент ведомство заморозило активы на сумму €187 млн", - говорится в сообщении.

Как отметила начальник отдела санкций МИД страны Пиа Саариваара, речь идет о недвижимости, акциях, машинах, яхтах, самолетах и другом имуществе, имеющем ценность.

В сентябре 2022 года сообщалось, что власти Финляндии арестовали имущество российских граждан на общую сумму €189 млн. Аресты были наложены на собственность физических лиц и организаций, включенных в санкционный список Евросоюза (ЕС). Всего было принято около 200 решений о временном или постоянном аресте имущества.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, АКТИВЫ


Похожие новости


Президент Финляндии о событиях в Украине: этому не видно конца В МИД России сочли экстремистской выходкой сожжение российского флага на массовом шествии в Хельсинки Премьер Финляндии поддержала строительство частичного заграждения на восточной части границы с Россией Финляндия намерена частично отгородиться от России забором Финляндия ограничила прием заявок от россиян на визы, но не будет устанавливать полного запрета на въезд туристов из РФ Финляндия и Швеция могут выбрать разный путь движения внутри НАТО, симметрично этому будут предприниматься ответные шаги РФ - Медведев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az