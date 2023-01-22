Состояние двоих пострадавших при пожаре в Гусаре оценивается как тяжелое

В связи с пожаром в центре отдыха "Парк Гусар" к месту происшествия были привлечены бригады скорой помощи Центральной больницы Гусарского района.
6 пострадавших помещены в Центральную больницу Гусарского района, им оказана необходимая медицинская помощь, сообщили в "Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (ТАБИБ). Пять из них переведены в Ожоговый центр при Наримановском Медицинском центре.
Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, остальных - средней тяжести.
Напомним, что в Гусаре в одном из коттеджей, расположенных на территории зоны отдыха "Парк Гусар", произошел пожар, в котором погибли четыре человека, пострадали шесть.
По предварительному расследованию, проведенному Государственной противопожарной службой МЧС, предположительно, причиной пожара стало оставление в коттедже дровяной печи (камина) без присмотра.
В.Алиев
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