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Происшествия 22.01.2023 13:57

Состояние двоих пострадавших при пожаре в Гусаре оценивается как тяжелое

В связи с пожаром в центре отдыха "Парк Гусар" к месту происшествия были привлечены бригады скорой помощи Центральной больницы Гусарского района.

6 пострадавших помещены в Центральную больницу Гусарского района, им оказана необходимая медицинская помощь, сообщили в "Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (ТАБИБ). Пять из них переведены в Ожоговый центр при Наримановском Медицинском центре.

Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, остальных - средней тяжести.

Напомним, что в Гусаре в одном из коттеджей, расположенных на территории зоны отдыха "Парк Гусар", произошел пожар, в котором погибли четыре человека, пострадали шесть.

По предварительному расследованию, проведенному Государственной противопожарной службой МЧС, предположительно, причиной пожара стало оставление в коттедже дровяной печи (камина) без присмотра.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГУСАР, ПОЖАР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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