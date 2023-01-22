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Дальнее зарубежье 22.01.2023 15:27

Референдум о поправках в Конституцию Словакии признали недействительным

Государственная избирательная комиссия Словакии признала недействительными результаты референдума о внесении поправок в Конституцию страны. Об этом сообщает телеканал ta3.

"Государственная избирательная комиссия подтвердила недействительность субботнего референдума о внесении изменений в Конституцию Словацкой Республики. В нем приняли участие 27,25 процента избирателей. Для признания референдума действительным требуется более 50 процентов участников", - говорится в сообщении телеканала.

Согласно информации избирательной комиссии, в референдуме приняли участие 1 193 198 человек. Из них 97% одобрили поправки. Никаких нарушений в ходе голосования выявлено не было.

В.Алиев

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Тэги: СЛОВАКИЯ, РЕФЕРЕНДУМ, КОНСТИТУЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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