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Дальнее зарубежье 22.01.2023 16:19

Не менее девяти человек погибли в результате стрельбы в штате Калифорния

До девяти человек стали жертвами стрельбы, который устроил мужчина в городе Монтерей-Парк в американском штате Калифорния, сообщает в воскресенье Associated Press (AP) со ссылкой на управление шерифа округа Лос-Анджелес.

На место событий отправились десятки офицеров полиции. Информации о задержании стрелявшего пока не поступало.

AP уточняет, что Монтерей-Парк расположен примерно в 16 км к востоку от центра Лос-Анджелеса, в городе проживает значительная диаспора выходцев из стран Азии. Ранее жители Монтерей-Парк отмечали Новый год по лунному календарю, на празднества пришли тысячи людей.

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Тэги: США, КАЛИФОРНИЯ, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВЫ


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