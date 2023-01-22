Борис Джонсон неожиданно приехал в Украину

Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон прибыл в Украину.

Политик был замечен в Буче. Видео с Джонсоном опубликовал в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Бывший премьер не занимает сейчас официальной должности и мог прибыть с частным визитом", - говорится в сообщении.

Также известно, что Джонсон посетил Бородянку в Киевской области и осмотрел последствия российских бомбардировок поселка.

В.Алиев