Финляндия удовлетворила запрос Турции об экстрадиции

Финляндия в октябре удовлетворила запрос Турции об экстрадиции, еще один запрос находится на рассмотрении, сообщает агентство STT со ссылкой на Минюст Финляндии.

В сообщении говорится, что с принятием нового решения Финляндия выдала Турции трех человек в период с 2019 по 2022 год.

Отмечается, что в ноябре Финляндия приняла отрицательное решение по запросу Турции об экстрадиции. В конце 2022 года Турция опять направила Финляндии новый запрос об экстрадиции, который все еще находится на рассмотрении.

В.Алиев