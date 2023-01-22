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Дальнее зарубежье 22.01.2023 18:49

Финляндия удовлетворила запрос Турции об экстрадиции

Финляндия в октябре удовлетворила запрос Турции об экстрадиции, еще один запрос находится на рассмотрении, сообщает агентство STT со ссылкой на Минюст Финляндии.

В сообщении говорится, что с принятием нового решения Финляндия выдала Турции трех человек в период с 2019 по 2022 год.

Отмечается, что в ноябре Финляндия приняла отрицательное решение по запросу Турции об экстрадиции. В конце 2022 года Турция опять направила Финляндии новый запрос об экстрадиции, который все еще находится на рассмотрении.

В.Алиев

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ЗАПРОС, ТУРЦИЯ, ЭКСТРАДИЦИЯ

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