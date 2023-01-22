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Религия 22.01.2023 19:05

МИД Азербайджана осудил осквернение Корана в Стокгольме

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило акт осквернения Корана во время акции в Стокгольме.

Соответствующее заявление размещено на странице МИД в Twitter.

Отмечено, что такие исламофобские действия, как явные преступления на почве ненависти, не являются выражением свободы слова: "Мы призываем правительство Швеции обеспечить, чтобы виновные в этом преступлении на почве ненависти как можно быстрее предстали перед судом".

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, КОРАН, ОСУЖДЕНИЕ


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