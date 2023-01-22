МИД Азербайджана осудил осквернение Корана в Стокгольме

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило акт осквернения Корана во время акции в Стокгольме.

Соответствующее заявление размещено на странице МИД в Twitter.

Отмечено, что такие исламофобские действия, как явные преступления на почве ненависти, не являются выражением свободы слова: "Мы призываем правительство Швеции обеспечить, чтобы виновные в этом преступлении на почве ненависти как можно быстрее предстали перед судом".

В.Алиев