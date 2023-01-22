Национальная валюта Ирана рекордно рухнула

Иранская валюта риала упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару. Это связано с усилением изоляции и возможными санкциями ЕС против Революционной гвардии и отдельных чиновников, пишет Reuters.
На неофициальном рынке доллар продавался за 447 тысяч риалов. Накануне он стоил 430 500 риалов.
Одной из причин подорожания доллара, как пишет издание, стал резкий рост спроса на него среди иранцев, пытающихся защитить свои сбережения покупкой американской валюты, золота или другой валюты.
С начала общенациональных протестов в Иране риал потерял 29% своей стоимости. Также падение стоимости вызвано и политическим давлением на Тегеран со стороны Запада и наложение ограничений на связанные со страной корабли и нефтяные танкеры.
В.Алиев
МИД Азербайджана призывает Армению воздержаться от деструктивных действий и заявлений
Президент Алиев поздравил Председателя КНР
НАТО подчеркивает важность возобновления переговоров между Баку и Ереваном
Bank Respublika в 2022г стал лидером по числу льготных кредитов для бизнеса из средств SIF
Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне «СС»
В Азербайджане суточный прирост случаев COVID-19
МИД Азербайджана осудил осквернение Корана в Стокгольме
Состояние двоих пострадавших при пожаре в Гусаре оценивается как тяжелое
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Новый цифровой филиал Yelo Bank в Хачмазе!
“Nar” продолжает социально ориентированные профессиональные тренинги в 2023 году
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают