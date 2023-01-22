Национальная валюта Ирана рекордно рухнула

Иранская валюта риала упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару. Это связано с усилением изоляции и возможными санкциями ЕС против Революционной гвардии и отдельных чиновников, пишет Reuters.

На неофициальном рынке доллар продавался за 447 тысяч риалов. Накануне он стоил 430 500 риалов.

Одной из причин подорожания доллара, как пишет издание, стал резкий рост спроса на него среди иранцев, пытающихся защитить свои сбережения покупкой американской валюты, золота или другой валюты.

С начала общенациональных протестов в Иране риал потерял 29% своей стоимости. Также падение стоимости вызвано и политическим давлением на Тегеран со стороны Запада и наложение ограничений на связанные со страной корабли и нефтяные танкеры.

В.Алиев