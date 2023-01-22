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Дальнее зарубежье 22.01.2023 20:58

Число просителей убежища в Германии стало рекордным в 2022 году

Число просителей убежища в ФРГ в прошлом году составило 226 467, что является самым высоким показателем с 2016 года. Об этом сообщает Welt am Sonntag, ссылаясь на "Отчет о ситуации с миграцией и беженцами" Еврокомиссии.

По данным газеты, Германия все еще лидирует среди европейских стран по количеству поданных заявлений о предоставлении убежища. Большое число людей также просит убежища во Франции (154 597 прошений), Испании (116 952) и Австрии. (108 490).

При этом Словакия, Латвия и Венгрия оказались наименее популярными странами среди беженцев. В эти государства были поданы 544, 622 и 46 заявлений соответственно.

Отмечается, что наибольшее количество заявок поступило от граждан Сирии, Афганистана, Турции, Венесуэлы и Колумбии. За предоставлением временного убежища также обратились почти 5 млн украинских беженцев.

В.Алиев

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БЕЖЕНЦЫ, РЕКОРД


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